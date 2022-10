Pourquoi les feuilles changent de couleur en automne

C’est un changement qui ne passe jamais inaperçu. Le vert a fait son temps, celui des beaux jours et de l’été. Mais avec les premiers coups de froid, des couleurs plus chaudes apparaissent. Le voir est une chose, mais savoir pourquoi en est une autre. Selon une habitante de Riom (Puy-de-Dôme), c’est parce que les feuilles sèchent. Pas tout à fait. Néanmoins, une chose est sûre : avec l’automne, les goûts et les couleurs se discutent bien volontiers. Pour comprendre ce changement de couleur, on a repris le chemin de l’école. Voici donc un premier élément de réponse, de la part d’un professeur de SVT : "Il y a moins de lumière en automne et en hiver, donc la chlorophylle disparaît. À la place de la chlorophylle, il y a d’autres pigments qui sont présents dans les feuilles". Le premier est facile : le carotène pour la couleur orange. Le second plus compliqué : le xanthophylle pour la couleur jaune. Un changement de couleur des plus naturels donc avant la chute des feuilles, qui permettra aux arbres de mieux résister au froid hivernal. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive