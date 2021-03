Pourquoi les Français aiment-ils autant les marchés ?

Sur les marchés, il y a toujours quelque chose de savoureux à goûter et des couleurs à chaque saison. Il y a aussi ces rencontres impromptues et ces rires entre les étals. Et puis, ces personnages comme Karl, un vrai bateleur à la gouaille qui emporte les foules. Voilà ce qui fait l'ADN d'un marché à la française et pourquoi on les aime tant. Le marché de La Madeleine près de Lille en est même noir de monde. Il y a plus de 10 000 marchés dans l'Hexagone. Et lorsqu'un nouveau se crée, c'est toujours un événement. Le samedi matin depuis la mi-septembre, c'est désormais jour de marché à Conty (Somme). Pour les 1 800 habitants de cette petite ville, c'est un nouveau souffle et de nouvelles habitudes. En cette période d'épidémie, le marché de plein air apparaît comme une évidence. Les clients veulent de plus en plus consommer local. Et cela tombe bien, la région est riche de savoir-faire. C'est le cas de Mathilde qui vend sa production de miel et de viandes. Chaque année dans l'Hexagone, une centaine de nouveaux marchés voient le jour.