Pourquoi les Français boudent le champagne

Ce mardi matin, à l'entrée d'un hypermarché, une grande promotion sur les vins mousseux. Mais contrairement à d'habitude, on trouve beaucoup plus de crémants ou de méthode champenoise, que de champagnes. Les clients le trouvent trop cher. La consommation de champagne a baissé depuis le début de l'année dans l'Hexagone. Alors, combien coûte une bouteille ? Les prix varient. On en trouve à 22,60 euros la bouteille pour la moins chère, 24,50 euros, ou encore 29,51 euros. Une grande surface constate la baisse de consommation. Le rayon champagne y est plus petit qu'avant. Les consommateurs préfèrent des clairettes ou des mousseux, comme par exemple des bouteilles très peu chères à 5,90 euros pour un crémant de Loire, 6,29 euros pour un crémant de Limoux, ou 6,49 euros pour une clairette de Die. Même chose chez un caviste, les clients consomment toujours du champagne, mais moins. En tous les cas, champagne ou vin mousseux, pour les fêtes, c'est toujours avec modération. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobete, M. Debut