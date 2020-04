Pourquoi les Français épargnent-ils autant sur leur livret A ?

La peur du lendemain pousse de nombreux Français à la prudence, surtout en épargne. En mars, 2,71 milliards d'euros ont été épargnés sur le livret A, soit deux fois plus que le mois précédent. Un placement sans risque dont trois personnes sur quatre disposent dans le pays. A quoi servent les fonds du Livret A ? Quels intérêts pour les épargnants ?