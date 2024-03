Pourquoi les Français n'y voient plus clair

Chez cet opticien-lunetier, les clients sont toujours très nombreux. À 44 ans, Sandrine doit maintenant porter des lunettes à cause de la presbytie. Autrement dit, à cause de l'âge. En 2023, le marché de l'optique a connu une croissance de 4% à 5%. L'une des raisons, le vieillissement de la population qui entraîne une hausse des troubles de la vue. Passé 40 ans, un Français sur deux porte des lunettes. Et qu'ils soient jeunes ou non, les Français sont de plus en plus myopes, car ils passent plus de temps à l'intérieur. Les patients prennent soin de leurs yeux et portent une attention particulière au choix de leurs lunettes. "Ils veulent garder de belles lunettes pendant plus longtemps, donc, ils sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de qualité", nous a expliqué Émeric Beguin, co-gérant du magasin. Et ce, malgré l'inflation. Il faut dire aussi que le prix des lunettes a moins augmenté que l'ensemble des produits. D'ici 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait souffrir de myopie. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes, C. Olive