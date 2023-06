Pourquoi les Français raffolent à nouveau du petit déj'

Il est 6h30 ce jeudi matin, et pour cette famille, le petit déjeuner est toujours un grand moment. C'est l’occasion d’être ensemble avant de passer la journée à l’école ou au travail. Du café, du thé et des gourmandises, ici chacun prend ce qui lui plaît. Dans cette boulangerie, les viennoiseries se vendent comme des petits pains, surtout en fin de semaine avec des habitudes matinales qui varient selon les âges. La mise en place du télétravail a largement contribué au nouveau temps accordé au petit déjeuner. Pour cette autre famille, c’est le repas le plus important de la journée. Pour profiter de cet engouement, les professionnels du petit déjeuner ont mis sur la table des nouveautés pour inciter l’achat gourmand : pain sans croûte, gamme bio, valeur nutritive améliorée, nouvelles saveurs et prix abordables. Résultats : les ventes de pains emballés, de beurre et de café ont augmenté de plus de 15%. Près de huit Français sur dix estiment le café comme indispensable pour démarrer la journée. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy