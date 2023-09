Pourquoi les fruits secs sont si chers

Pour son petit-déjeuner, les fruits secs sont devenus indispensables. Des amendes, des noix, des baies de Goji riches en fibres et en magnésium ou encore en vitamine E, Aurélie en raffolent. Des étals dédiés aux fruits secs, les supermarchés ont bien repéré les habitudes des consommateurs qui voient en eux un bon moyen d'allier gourmandise et bien-être. Mais entre trois et cinq euros les 125 g en moyenne, le prix n'est pas passé inaperçu. Un prix fort comme avec des noisettes décortiquées à 8,70 euros les 224 g. La raison principale est que la plupart des fruits secs sont importés. Autre réponse : pour obtenir un kilo de fruit séché, il faut en travailler beaucoup plus, étant donné qu'ils sont déshydratés. Ils pèsent donc moins lourd. Mais attention, un fruit séché est en moyenne quatre fois plus calorique qu'un fruit frais. Pour faire des économies côté fruits secs, il faut aussi se rappeler qu'une poignée par jour est recommandée pour la santé. Enfin, il faut privilégier les achats en vrac qui sont en moyenne 20% moins cher que ceux sous emballage. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive