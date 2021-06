Pourquoi les Girondins sont fiers de leur région

Dimanche matin sur les quais de Bordeaux, on trouve un petit marché, de la bonne humeur et des huîtres, évidemment. Il n'y a rien de plus agréable que de rythmer son dimanche et sentir le parfum iodé de l'océan, quel que soit l'âge. "Midi, soir et même au petit-déjeuner, il n'y a pas de souci pour manger des huîtres", confie une passante. Les Bordelais aiment les huîtres. C'est bien pour cela que les producteurs locaux investissent les rues chaque dimanche, comme ici à Mérignac, en lisière de Bordeaux. A six euros la douzaine, c'est le prix de la proximité. Ludovic Labat et sa femme ne ratent jamais le rendez-vous du dimanche avec leurs clients. Nous sommes allés voir Ludovic et Anne-Sophie sur leur exploitation à Gujan-Mestras (Gironde). C'est dans le leur cabane qu'ils préparent les huîtres pour leurs clients. Selon l'endroit du bassin où elles grandissent, les huîtres auront un goût différent. Ce produit est une richesse locale à déguster sans se priver, frais sur le bassin d'Arcachon ou à la maison le dimanche apporté par le producteur.