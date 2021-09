Pourquoi les habitants de Haute-Savoie sont fiers de leur région

Vous ne trouverez rien de plus beau. Chaque matin depuis 54 ans, Henri admire les premières lueurs sur la montagne, son paradis. Ses deux voisins les plus proches vivent à 500 mètres et un kilomètre à vol d’oiseau. Au milieu des alpages de Manigod, la famille Avettand fabrique du Reblochon Fermier, un fromage tout simplement exceptionnel et unique. Une générosité incroyable à déguster, même au petit déjeuner. Sur la table, Abondance, Tomme de chèvre, Reblochon… les meilleurs produits français sont faits ici, dans les Alpes. "C’est un peu notre fierté de dire qu’on fabrique… on fait tout de A à Z à 100% quoi", affirme Samuel. "On est quand même les meilleurs pour faire du fromage", ajoute-t-il avec humour. Dehors, les 30 vaches s’épanouissent à 2 000 mètres d’altitude. Notre jeune agriculteur connaît le nom de chacune d’entre elles. Cette vie là-haut, Yvette en profite aussi avant de redescendre dans la vallée début octobre. Pour rien au monde, la famille Avettand n’habiterait ailleurs.