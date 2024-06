Pourquoi les habitants s'opposent à une zone commerciale

C'est le chantier de la discorde. Depuis fin mai, les engins retournent la terre. Sur cette parcelle, un centre commercial doit prochainement voir le jour. Un projet qui divise ; les habitants sont venus sur place. Sébastien est un riverain désabusé. À côté, Élisabeth habite ici depuis seize ans, ce centre commercial est de trop pour elle. En effet, sur une carte, on constate la présence de plusieurs zones commerciales à quinze minutes de Pluvignier. La commune compte près de 8 000 habitants et plus d'une quarantaine de commerces. Celui d'Anne existe depuis plus de 100 ans dans le bourg, un magasin de cadeaux, elle ne cache pas son inquiétude. Dans le centre-ville ce mercredi matin, certains sont favorables à l'installation de ce futur centre commercial. De son côté, la municipalité explique que ce projet est un transfert d'enseigne déjà présente sur la commune. Pour la maire, il est bénéfique pour la ville. Les opposants ont saisi la Justice afin d'arrêter le projet pour des atteintes à la biodiversité. Ils appellent aussi à une mobilisation ce mercredi sur la commune. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche