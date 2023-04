Pourquoi les hôpitaux font-ils payer le stationnement ?

Plus de trois euros pour 2h30 de parking, se garer près de l'hôpital de Nancy est presque devenu un luxe. Gratuit depuis toujours, le parking du CHRU est passé payant il y a un mois. Il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, certains usagers partageaient la photo de leur coûteux ticket, jusqu'à 21 euros les deux heures. Depuis, les tarifs les plus prohibitifs ont été suspendus par la direction de l'hôpital. Dans l'Hexagone, de nombreux parkings d'hôpitaux sont désormais gérés par des sociétés privées. Elles reversent une partie de leurs bénéfices aux établissements médicaux. Des accords de plus en plus répandus selon le docteur Christophe Prud'Home, un représentant des médecins. "Ce sont des recettes supplémentaires qui sont prises directement dans la poche des patients et de leur famille", explique-t-il. Si la direction du CHRU de Nancy a confié à un prestataire la gestion de ses parkings, c'est pour améliorer l'entretien et la fluidité des stationnements. Reste que se garer est désormais payant. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Rucky