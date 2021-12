Pourquoi les Maralpins sont fiers de leur région

Jean-Paul Rouquier est né dans les Alpes-Maritimes. Il n'en partirait pour rien au monde. "J'ai besoin de la mer, du contact, de la proximité, d'aller faire du kayak, d'aller nager. Mais j'ai besoin aussi de la montagne", lance-t-il. La montagne, il en a fait son métier. Cela fait 45 ans qu'il s'occupe du domaine skiable de Gréolières. Avec lui, nous pourrions vous parler des 60 km de piste, de la richesse de la faune, mais ce dont nous somme le plus fiers c'est la proximité de nos montagnes avec la Méditerranée. À 1 800 mètres plus bas, les eaux turquoise de la Méditerranée nous permettent de nous baigner toute l'année. Ce qui fait le charme indéfinissable de nos plages, c'est la montagne. "Vous êtes dans l'eau et vous voyez la neige", lance une dame. Rajoutez à cela un temps idéal en hiver suffisamment doux sur la côte pour lézarder sous le soleil mais suffisamment froid en montagne pour profiter de la neige. Habiter dans ce lieu, c'est se sentir chaque jour privilégié. TF1 | Reportage V.Capus, C. Guérard, D. Laborde