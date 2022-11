Pourquoi les marques distributeurs vont envahir les rayons ?

Dans le caddy des consommateurs, les produits de marque distributeur n'ont jamais été aussi nombreux. Sur certains produits, la différence est très importante. Les marques distributeurs représentent un produit sur trois vendus en supermarché. U, Carrefour, Auchan... toutes les enseignes possèdent leur marque. De quoi remplir son caddy pour un montant en moyenne 30% moins cher que les marques nationales à qualité égale. Alors comment expliquer des prix aussi bas ? Ces produits ne bénéficient ni de publicité ni de marketing. De plus, les intermédiaires sont moins nombreux. Raison pour laquelle ils sont bien visibles dans les rayons. Les enseignes misent de plus en plus sur leurs propres marques. Carrefour, par exemple, a décidé de multiplier les références, c'est une garantie d'économie pour le client, mais aussi pour le supermarché. En un an, les ventes de produits distributeurs et premiers prix ont augmenté de 15%. À l'inverse, les grandes marques nationales reculent de 3%. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Debut, L. Baqué