Pourquoi les Marseillais sont fiers de leur région ?

Les boules, le soleil, la Méditerranée… vous trouvez sans doute que l’on nage en plein cliché. Pourtant, la pétanque à Marseille, c’est une affaire très sérieuse : une fierté, un patrimoine, une institution. On la pratique aux quatre coins de la ville. On aime se retrouver sur ces terrains de boules pour partager des moments de convivialité. Dans cette usine, entreprise du patrimoine vivant, on fabrique des boules depuis 1904, soit quasiment depuis la création de la pétanque à La Ciotat. Un savoir-faire transmis de père en fils. Il faut neuf heures de travail pour donner à chaque boule ses caractéristiques : poids, taille et décor. Environ 45 000 boules sont fabriquées chaque année, dont 15% vendues à l’export. Le savoir-faire marseillais rayonne à l’international. Pour les passionnés, le choix de la boule idéale, c'est sérieux. Quant aux amateurs, ils sont aussi très nombreux sur les boulodromes, car finalement, la pétanque n’exclut personne, quel que soit l’âge, la pratique ou le niveau social. C’est peut-être cela, la force de l’identité marseillaise.