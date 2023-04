Pourquoi les moustiques tigres prolifèrent ?

En général quand on sent sa présence, il est déjà trop tard. Il se déplace sans brut, furtif, efficace. Le moustique tigre est devenu un partenaire encombrant de nos journées d’été et même de printemps. Dès le 1er mai commence la période de surveillance renforcée et de lutte contre cet insecte. Ici, on installe des pièges pondoirs. C'est un simple récipient avec de l’eau et une bactérie qui empêche les larves de se développer. Les aéroports comme les portes d’entrée sur le territoire sont surveillés. Depuis son apparition dans l’Hexagone en 2004, cet insecte s’est développé de manière foudroyante au point de toucher actuellement 71 départements. C’est une espèce tropicale originaire d’Asie du Sud-est, dont les caractéristiques biologiques lui permettent de résister et de s’imposer dans de nouveaux milieux. Pour les scientifiques et les autorités sanitaires, le but est clair : il faut au maximum l’éliminer. Car outre l’irritation qu’il nous cause, il peut transmettre via la salive des femelles qui piquent des maladies comme : la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. TF1 | Reportage M. Izard, A. Dubail