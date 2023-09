Pourquoi les mutuelles vont encore augmenter

Vous nous l'avez tous confirmé ce mardi matin, vos mutuelles coûtent plus cher, plus 5% cette année. La mauvaise nouvelle est que le prix devrait grimper encore plus en 2024. L'une des raisons est la hausse de la consommation de soins, une conséquence de l'après-Covid. Les mutuelles avancent d'autres raisons. "On a le vieillissement de la population qui est exigeante en termes de soi. Les coûts des soins sont de plus en plus excessifs avec les médecines qui s'évoluent dans le temps", explique Guy Martin, directeur de l'agence Meilleurtaux. De plus, sur les lunettes basiques, la loi a imposé le remboursement à 100%. Ça coûte plus cher aux mutuelles. Les montures plus élaborées sont alors moins bien remboursées. Cela pèse plus lourd dans le budget. Une catégorie est tout de même moins touchée : les plus jeunes comme Agnès. Il est salarié. Le coût de sa mutuelle est moins élevé. Devant la hausse, certains pourraient être amenés à changer d'assureur ou réviser les garanties à la baisse. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette