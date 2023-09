Pourquoi les orages font-ils autant de dégâts ?

Ce dimanche, Saint-Clar (Gers) a subi quinze minutes d'averse très brutale. Personne n’a été blessé, mais les grillages de protection de l’église du village n’ont pas suffi à préserver les vitraux. La taille de certains morceaux de glace en a étonné plus d’un. Une prévisionniste de Météo-France affirme que ce n’est pas leur dimension qui étonne le plus, mais la quantité d’orage recensée hier. Comme les mers et les océans se réchauffent, cela provoque davantage d’évaporations. Les températures augmentent également. Et donc, la quantité de vapeur d’eau s’accentue. C’est ça qui provoque des pluies plus abondantes quand les nuages se déchargent. Elles peuvent même avoir des répercussions plus graves. En revanche, selon Météo-France, l’intensité des intempéries comme hier à Niort (Deux-Sèvres) n’est pas inédite. Et par ailleurs, toutes les régions françaises sont concernées. À 400 kilomètres de là, par exemple, le parc des expositions et le cimetière urbain de Pau ont été touchés. Les pompiers sont intervenus une trentaine de fois. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Mislange, H. Villate