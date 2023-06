Attaques d'orques en série : un suspect nommé Gladis

Ce bruit est celui d’une attaque, trois orques droit sur eux lors de la dernière étape d’une course au large du Gibraltar. L'équipage plonge une caméra sous l’eau, les animaux s’en prennent au gouvernail du bateau. "C’est un bel animal, mais c’est dangereux pour tout le monde", confie Jelmer Van Beek. Depuis deux ans, les attaques se multiplient au large de la péninsule de Gibraltar. Voici des images tournées en mai dernier au nord du Maroc. Cette fois, six orques qui rodent puis poussent le bateau. Il était à la merci de l’animal pendant une heure et quart. À bord, les voiles sont baissés. Pour lasser les orques : pas un bruit et faire l’animal mort. Le voilier est finalement remorqué. Mais les orques ont cassé le gouvernail. Mais pourquoi tant d’attaques ? Une hypothèse : l’orque vengeresse. Son nom c’est Gladis, une femelle blessée par un bateau qui aurait appris à un groupe de plus jeunes à se méfier des voiliers à les attaquer. Pour d'autres, pas de malveillance, ces attaques sont un jeu avec un animal qui pèse jusqu'à neuf tonnes. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Renault