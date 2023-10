Pourquoi les perruches s’installent dans nos villes

Malgré leurs couleurs fluorescentes, elles se confondent avec le feuillage. Les perruches à collier sont de plus en plus nombreuses à Toulouse (Haute-Vienne). On en dénombre environ 500 dans la Ville rose. La perruche à collier est classée comme une espèce exotique envahissante. Elle causerait des dégâts sur la faune et la flore. Mais pas plus que ça, selon Ghislain Riou, ornithologue. "Ça reste minime quand on regarde les réelles causes de déclin de ces espèces", explique-t-il. Pourtant, la population ne cesse de croître. Dans l’Hexagone, une centaine de villes seraient colonisées par cette espèce sédentaire. À Toulouse, les premières perruches sont apparues il y a une quinzaine d’années. Quelques couples sans doute échappés de leurs cages, ou relâchés par leurs propriétaires. Dans les animaleries, on ne vend plus de perruches à collier... trop imposantes. Et on essaie de responsabiliser les clients sur ces gros oiseaux. Les perruches à collier se sont très bien acclimatées dans nos espaces urbains, mais n’espérez pas les approcher. Très craintives, elles préfèrent rester sur leurs branches. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle