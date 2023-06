Pourquoi les platanes perdent-ils leurs écorces ?

En marchant dans les rues de Béziers (Hérault), on entend un curieux craquement. Depuis quelques jours, tous les platanes de la ville perdent leurs écorces, en grande quantité. Il est impossible de passer à côté. Certains arbres sont entièrement pelés et les habitants ont eu quelques surprises. Comment expliquer un tel phénomène ? Cette chute d’écorces est la conséquence directe de récentes fortes chaleurs et du manque d’eau. "Ça s’appelle la desquamation. C’est simplement le fait que l’arbre, naturellement, retire ses écorces afin de se protéger contre les effets de la sécheresse", explique Laurent Hoff, directeur du département espaces verts et nettoiement à la mairie de Béziers. Une réaction impressionnante, mais les arbres ne sont pas en danger. Ce qui change, c’est la vitesse de cette chute. Les platanes ont perdu en quinze jours ce qu’ils perdent habituellement en huit mois. Les agents d’entretien en savent quelque chose, ils passent leur temps à nettoyer. Un peu de patience, le nettoyage quotidien devrait être de courte durée. Les platanes devraient terminer leur mue dans les prochains jours. TF1 | A. Cazabonne, J. V. Molinier