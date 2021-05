Pourquoi les policiers manifestent-ils leur colère ?

Une nouvelle fois, c'est un uniforme qui a été pris pour cible, celui que portaient mardi quatre policiers municipaux lyonnais. Ils ont été blessés après avoir été percutés par un chauffard. Après un refus d'obtempérer, l'homme aurait volontairement percuté à plusieurs reprises deux véhicules de la police municipale. Une nouvelle attaque visant les forces de l'ordre, alors que commence tout juste à Paris un rassemblement de milliers de policiers nationaux. Tous ont en tête leurs deux collègues tués ces dernières semaines : Stéphanie Monfermé et Eric Masson. Les policiers ne veulent plus mettre systématiquement en péril leur vie. Leur principale revendication : l'instauration de peines minimales, dite peines planchers, pour tout agresseur des forces de l'ordre. Dans leur viseur, la Justice qu'ils jugent trop lente et pas adaptée. "Payés pour servir, pas pour mourir", les policiers continuent d'affluer autour de l'Assemblée nationale. Ils réclament également plus de moyens et le retour à leur cœur de mission, à savoir le terrain plutôt que les tâches administratives.