Pourquoi les pompistes sont de retour

Quand Daniel Kayasseh décroche le pistolet et propose de faire le plein aux clients, ces derniers sont agréablement surpris. Voilà bien longtemps qu'ils n'avaient pas vu cela dans une station-service. "Ça surprend parce qu'on n'est pas habitué", rapporte une cliente. Depuis quelques mois, Daniel travaille dans cette station-service comme pompiste. Un métier devenu rare remit au goût du jour par Total qui a recruté une centaine de pompistes dans le pays. "Accueillir les gens, leur servir le carburant, demander si on peut les aider pour la pression des pneus", voilà son métier. Offrir des services comme cela s'est toujours fait dans les petites stations traditionnelles indépendantes. Il en reste un peu moins de 6 000 comme celle-ci dans le pays. Thierry Boccanera est pompiste là depuis 28 ans. Il continue de servir ses clients. Ici, pas besoin de prendre rendez-vous lorsqu'on tombe en panne de batterie ou que l'on a un pneu crevé, Thierry sait presque tout faire. Faire le plein, réparer, et surtout prendre le temps de discuter avec les clients, ici, le mot station-service prend tout son sens. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard