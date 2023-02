Pourquoi les portables ne se vendent plus

Anthony changeait son téléphone à la moindre nouveauté, mais fini les caprices pour celui-ci. "On a l’impression qu’ils sont tous un peu près pareil… Par rapport au prix, ce n'est pas justifier", explique-t-il. Alors pour ne pas se ruiner, on les garde longtemps. Ainsi, les ventes de smartphones ont reculé de 11,3% l’an dernier par rapport à 2020. Les consommateurs se tournent vers la réparation souvent plus économique. La preuve : pour réparer cet iPhone, c’est contre près de 300 euros pour le même modèle reconditionné chez ce professionnel. Ce réparateur nous déconseille des appareils plus récents, pour lesquels il faut compter environ 1000,9 euros. S’il y a bien une dépense à laquelle vous n’échapperez sans doute pas en revanche, c’est votre abonnement. Vous avez peut-être aussi reçu un mail de la part de votre opérateur mobile. En 2022, près de 1,21 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde. Un recul qui n’épargne aucun fabricant. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau