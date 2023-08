Pourquoi les poubelles débordent encore en gare de Marseille

Ce lundi matin, c’est un sentiment de déjà-vu à la gare Saint-Charles : "Des déchets partout ! On peut à peine marcher. C’est dégueu ! C’est honteux !" ; "C’est une honte ! C’est insupportable ! Quelle image pour le tourisme ?". Dans la nuit de jeudi à vendredi, la gare a été nettoyée sous escorte policière, à la demande du maire de Marseille. Mais ce lundi, les poubelles débordent à nouveau. Pour les touristes, ce n’est pas vraiment un cadeau de bienvenue : "On était à Barcelone, c’est très très propre par rapport à ici. J’étais choquée lorsque je suis rentrée à la gare" ; "On ne trouve pas ça chez nous. Peut-être les gens sont mieux payés qu’ici, en France". En grève depuis le 1er août, les agents disent ne pas avoir reçu l’intégralité de leur salaire du mois de juillet. Dans un communiqué, la direction de Laser Propreté affirme le contraire. "Tous les salaires avaient été payés à bonne date le 31 juillet 2023", indique la note. Les agents souhaitent poursuivre la grève dans les prochains jours. Contactée, la direction n’a pas répondu à nos sollicitations. TF1 | Reportage C. Gerbelot, M. Jit