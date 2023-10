Alimentation : comment expliquer les rappels de produits en série ?

Cela devient de plus en plus commun pour les Français. Cette semaine encore, plusieurs produits font l'objet de campagnes de rappel. Le site du gouvernement Rappel Conso a notamment émis ce lundi plusieurs alertes sur différents produits laitiers vendus dans la majorité des enseignes de grande distribution. En raison d'un "défaut organoleptique", c'est-à-dire une altération anormale de l'odeur et/ou du goût du lait vendu dans des bouteilles, plusieurs marques dont Candia, Grandlait ou encore Silhouette demandent à leurs clients de ne pas consommer certains lots achetés en supermarché. Ces derniers viennent s'ajouter à de nombreux autres produits, tels que des quenelles, de la truite ou encore du salé aux lentilles, actuellement concernés par des rappels et affichés à ce titre dans les rayons des grandes surfaces. Sur le site Rappel Conso, des dizaines de pages égrainent ces produits impropres à la consommation, mais sont-ils pour autant plus nombreux qu'auparavant ? Plus d'informations dans la vidéo de TF1.