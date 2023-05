Pourquoi les refuges de la SPA ont besoin de vous

Kina fait partie des chats abandonnés que la SPA voit de plus en plus affluer. Son ancienne propriétaire ne pouvait plus s’en occuper, faute de moyens. Davantage d’animaux sont recueillis. Ils restent même plus longtemps, 56 jours en moyenne, soit six jours de plus en un an. La prise en charge d’un animal coûte de plus en plus cher aux propriétaires. Même constat dans un refuge à Orgeval (Yvelines), les coûts sont en forte hausse depuis l’année dernière. En plus de la nourriture, il faut aussi compter les dépenses matérielles. Margaux Godin a recueilli deux Jack Russell il y a quelques jours, et elle a tout anticipé. Elle est propriétaire de chiens depuis plusieurs années, et a pu constater une hausse du budget à prévoir. Depuis un an, les prix au rayon animalerie des supermarchés ont bondi de 18%. Dans ce contexte difficile, la SPA a deux craintes : que les adoptions continuent de baisser et que les particuliers restreignent leurs dons, ces deux seules sources de revenus. TF1 | Reportage I. Rachati, H. Massiot, P. Limpens