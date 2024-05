Pourquoi les rues piétonnes se multiplient

Une pelleteuse à quelques mètres des terrasses. Un va-et-vient de chantier incessant depuis plus d'un mois. Résultat : la terrasse est souvent vide. Les clients préfèrent emporter leurs repas. Même constat dans cette boutique désertée. Ce jour-là, nous sommes les seuls à avoir franchi la porte. Les recettes ont diminué de 30% environ. Dans ce quartier, les travaux devraient s'achever en 2025. Commerçants et habitants préfèrent penser à l'avenir. À Toulouse, il y a douze kilomètres de rues piétonnes. Des petites rues pavées agréables pour flâner et profiter du calme ambiant même pour les familles. Cette artère commerçante est une des plus fréquentées de la ville. Ici, la voie est partagée entre les piétons, cyclistes, livreurs et riverains. Une cohabitation parfois difficile. Voies partagées, zones de rencontre, c'est l'expérimentation menée par de nombreuses petites villes autour de Toulouse avec moins de fréquentations. À Tournefeuille (Haute-Garonne), cette rue au trottoir élargi à la chaussée colorée vient de rouvrir. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle