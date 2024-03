Pourquoi les SUV sont pris pour cible par les "dégonfleurs"

Des pneus éclatés, des jantes endommagées, c'est la mauvaise découverte faite jeudi dernier par ce kiné, propriétaire d'un SUV dans le nord de Toulouse (Haute-Garonne). Par crainte d'être de nouveau pris pour cible, il préfère rester anonyme. Sur son pare-brise, un tract de revendication. Un collectif de dégonfleurs de SUV l'accuse de polluer la planète. Des véhicules dégonflés pendant la nuit, le phénomène est bien connu par cette entreprise de dépannage. Cela concernerait une vingtaine d'interventions par mois. Une pratique dangereuse selon le gérant. Derrière ces actions nocturnes se cache un collectif de militants écologistes. Sur les réseaux sociaux, ils revendiquent des centaines de dégonflages dans toute l'Europe. Nous avons rencontré l'une de ses membres : " On met une lentille ou une graine dans la valve, on rebouche et ça se dégonfle tout seule. On a bien conscience que c'est complètement illégal...", explique la militante. Dans les rues de Toulouse, ces modes d'action interrogent. Les dégonfleurs peuvent être poursuivis pour dégradations, voire mise en danger de la vie d'autrui, ils encourent un an de prison et 15 000 euros d'amendes. TF1 | Reportage E. Assalit, F. Guinle, M. Larradet