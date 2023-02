Pourquoi les toits de chaume sont menacés

De nombreux toits en chaume sont rongés par des champignons dans la région. Ils devraient durer 30 à 40 ans, mais certains tiennent désormais à peine dix ans. Pour Catherine et d'autres propriétaires, c'est la qualité du roseau qui est en cause, il serait plus fin et plus salé qu'auparavant. Le parc naturel régional de Brière a défini des critères de qualité du roseau. Pour y répondre, certains chaumiers se tournent vers des fournisseurs étrangers, notamment en Chine, en Pologne ou en Hongrie. Pourtant, certains croient encore au roseau local. Pour eux, la qualité de la plante n'est pas en cause, ce sont les conditions climatiques qui ont changé. Le problème demeure irrésolu. Le champignon fait de plus en plus de dégâts. Les professionnels sont impuissants et inquiets. Les derniers coupeurs de roseaux de la région craignent de voir leur métier disparaître. Face à la maladie du chaume, certains propriétaires songent à se tourner vers l'ardoise. Tous réclament de l'aide pour sauver ce patrimoine. TF1 | Reportage M. Guiraud, X. Baumel