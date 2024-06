Pourquoi les tortues s'échouent sur nos côtes

C'est une découverte surprenante. Des tortues échouées, cela arrive chaque hiver jusqu'au printemps. Mais cette année, c'est la quantité qui interroge. Au total, plus de 300 animaux se sont échoués sur la côte atlantique. Alors, comment expliquer qu'autant de tortues arrivent sur nos plages ? "Elles vont être déviées de leurs routes initiales (...) par des tempêtes et des courants qui vont les emmener sur les côtes européennes", explique Florence Dell'Amico, responsable du Centre d'Études et de Soins pour les Tortues Marines de l'Aquarium La Rochelle. Ces tortues sont ensuite récupérées et soignées par les aquariums de la région, comme à La Rochelle (Charente-Maritime). Poids, taille, prise de sang... tous les soins sont adaptés à chaque spécimen. Une fois sur pattes, les tortues sont relâchées. Cette semaine, plus de 60 tortues ont retrouvé l'Atlantique sur cette plage de l'Île de Ré, après huit mois de soins. Des balises GPS ont été installées pour continuer d'observer ce phénomène, qui pourrait s'amplifier. Le dérèglement climatique, rendant les tempêtes plus nombreuses et régulières. TF1 | Reportage J. Maviert