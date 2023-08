Pourquoi les vacanciers ont boudé les restaurants

Une terrasse presque vide à l'heure du déjeuner, sur le Vieux-Port en plein été. C'est la première fois que ce serveur voit ça. En dix ans de métier, il n'a jamais connu un été pareil à Marseille (Bouches-du-Rhône). Habitué à servir 300 couverts par service, depuis le début des vacances, il n'en fait que 200. Les restaurateurs marseillais accusent le coup, l'été n'est pas terminé, mais les comptes sont déjà dans le rouge, avec une baisse entre 25 et 40% de leurs chiffres d'affaires. Au mois de juillet, l'Office du tourisme enregistrait près de 200 000 annulations de séjour dans la cité phocéenne suite aux émeutes. Les touristes français, eux, font de plus en plus attention au prix de l'addition, quitte à délaisser les restaurants et préférer les boulangeries. Pour ce restaurant qui vient d'ouvrir, l'été est un coup dur. Il faut ajuster le prix des plats en permanence pour rester attractif aux yeux de vacanciers touchés par l'inflation. Les restaurateurs marseillais attendent avec impatience la Coupe du monde de rugby pour faire à nouveau le plein. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Frontalba