Pourquoi les villes moyennes se mobilisent autant

Dans cette entreprise du secteur agroalimentaire, l'activité ne s'arrête jamais. Mais ce mardi, elle est un peu perturbée. Ce matin, une dizaine de salariés comme Gaetane quitte le travail plus tôt que prévu pour aller manifester. Rendez-vous au cœur de Pontivy, une ville de 15 000 habitants, où se retrouvent près de 3 000 personnes pour la troisième fois en un mois, presque du jamais-vu ici. Tous concernés, jusque derrière les grilles de la mairie. "La mairie aussi est perturbée dans ses services administratifs parce que là, vous avez un bureau où les personnes sont soit en grève, soit parties manifester", explique Jean-Pierre Le Clainche, adjoint au maire (SE) de Pontivy. De mémoire de syndicats pontivyens, aucune autre réforme n'a jamais autant mobilisé, et cela s'explique par le type d'entreprises présentes sur le territoire. "Pontivy, on est très présente au niveau de l'agroalimentaire, de la santé, des services et de l'industrie, et ce sont vraiment des domaines qui sont particulièrement touchés par la pénibilité", affirme Jennifer Vieau, secrétaire Union locale CFDT. La mobilisation ne semble pas s'essouffler, car 3 000 manifestants sont encore présents ce mardi selon les syndicats, et tous se donnent à nouveau rendez-vous ce samedi. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau