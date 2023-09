Hausse des vols de voitures : les nouvelles méthodes redoutables des malfrats

Ils arrivent sans bruit et ne cassent aucune vitre. Ces voleurs, filmés par une caméra de vidéosurveillance, s'emparent de la voiture en seulement quelques secondes. À droite de l'image, l'un d'eux intercepte, grâce à un boîtier électronique, le signal de la clé du véhicule restée dans la maison de la victime. Dans la foulée, son complice parvient à ouvrir et à démarrer la voiture. C'est une méthode redoutable. Selon la société Coyote, cette technologie serait à l'origine de plus de 80% des vols de voitures cet été. Les modèles les plus prisés par ces délinquants sont les SUV, des voitures modernes qui peuvent être rapidement activées à distance. Pour se protéger de ces vols, pas besoin de haute technologie, pensez à éloigner la clé de votre véhicule. Au moins cinq mètres pour éviter que le signal ne soit intercepté. Sinon, il n'y a rien de mieux que le traditionnel antivol. Autres cibles des voleurs, ce sont les voitures hybrides. Elles sont aussi convoitées, mais pour leurs pièces détachées. TF1 | Reportage J. Quancard, V. Topenot, B. Cristal