Pourquoi mange-t-on moins de viande française ?

Gigot d'agneau, cordon bleu, bolognaise, dans ce supermarché, une multitude de produits préparés à base de viande. Et vous êtes de plus en plus à en consommer. Mais savez-vous réellement quelle est son origine ? "Quand on fait nos courses, on ne regarde pas systématiquement" ; "J'achète de la viande qui vient du pays en général" ; "Moi, j'ai des produits de chez nous", répondent quelques clients. A première vue, sur cet emballage de cordon bleu, il est indiqué "Préparé en France". Mais quand on regarde de plus près, le poulet est en fait produit dans l'Union européenne, sans savoir sa provenance exacte. Des produits importés, l'année dernière, plus de 30% de la viande venait de l'étranger. Et le chiffre s'élèverait même à 50% pour le poulet. La raison, l'Hexagone compte de moins en moins d'éleveurs. Une exploitation sur dix a disparu en dix ans. Produire de la viande est devenu un véritable casse-tête. Pour être sûr de l'origine de votre viande, le mieux reste encore de demander à votre boucher. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes