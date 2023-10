Pourquoi nos centres-bourgs se vident

Lorsqu'on arrive à Maubert-Fontaine (Ardennes), il est difficile de ne pas les remarquer dans le centre-bourg. Rien que dans la rue principale, six maisons sont en vente, certaines depuis des années. Le problème, c'est que ce sont des demeures anciennes du centre-ville qui n'a plus la cote. D'ailleurs, le village ne se vide pas de ses habitants, au contraire. A l'entrée de la commune, il y a plusieurs zones pavillonnaires très prisées. Et ici, c'est une tout autre histoire. Ophélie a mis en vente sa maison sur Internet un samedi soir et dès le dimanche matin, elle a reçu un message d'une personne qui souhaitait visiter. Elle a donc fait appel à une professionnelle, car elle craint d'avoir sous-évalué son bien. Il s'agit d'une maison presque neuve et parfaitement isolée, un argument de choix désormais. Autres avantages : à l'extérieur du bourg, il y a des maisons qui ne sont pas mitoyennes, et des jardins souvent beaucoup plus grands. Pour préserver les centres-villes, certaines collectivités offrent des aides importantes à la rénovation. A Rethel, la communauté de communes a aidé un jeune couple à s'installer dans une ancienne maison. La collectivité a déjà investi plus de 400 000 euros dans certains types de travaux. TF1 | Reportage L. Zajdella, E. Fourny