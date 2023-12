Pourquoi nos mutuelles vont autant augmenter ?

Que nous soyons malades ou non, plus de neuf Français sur dix ont souscrit à une complémentaire santé. Des mutuelles dont le tarif est de plus en plus élevé. Leur tarif n'a cessé de grimper ces dernières années : plus 2,6% en 2021, à plus de 8% prévu en 2024. Concrètement, si vous payez aujourd'hui votre mutuelle 150 euros par mois, en 2024, ce sera 162 euros, soit une dizaine d'euros supplémentaires. "Se soigner coûte plus cher. Et depuis la crise sanitaire, l'accélération de la dépense de santé est encore plus importante", confie Éric Chenut, président de la mutualité française. Rassurez-vous, il existe des astuces pour payer moins cher. "On peut aussi réajuster son contrat, faire appel à son assureur et lui demander de réadapter un petit peu les garanties, les niveaux de formules, les options dont on a besoin ou pas, pour essayer d'avoir un contrat qui correspond vraiment à ses besoins et au prix le plus intéressant possible", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Il est aussi possible de résilier son contrat individuel au bout d'un an pour mettre en concurrence les différentes mutuelles, et peut-être obtenir un meilleur prix. TF1 | Reportage V. Topenot, F. Agnès, W. Wuillemin