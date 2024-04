Pourquoi nos poêles antiadhésives font-elles débat ?

Les matières utilisées pour la fabrication des poêles Tefal, appelées PFAS, ont été classées comme polluants éternels et déclarées dangereuses pour la santé. À Rumilly (Haute-Savoie), principal site de production des célèbres ustensiles, les PFAS ont déjà été retrouvés dans les nappes phréatiques. C'est pour cela que le député Nicolas Thierry propose d'interdire leur utilisation dans les produits du quotidien. Mais le PDG du groupe SEB n'est pas d'accord. Il y a plusieurs types de composants ; selon lui, ceux utilisés par sa marque ne sont pas dangereux. Et puis à Rumilly, le problème n'est pas que de santé publique, il est aussi économique. Tefal a ses 1 500 emplois directs, sans compter tous les commerces, les écoles et les associations qui ne vivent que par cette usine. Si elle ferme, c'est toute la région qui est en danger. C'est pour cette raison que cet après-midi, salariés, syndicats et direction du groupe viennent à Paris manifester devant l'Assemblée nationale, pour que les ustensiles de cuisine soient exclus de la future loi contre les polluants éternels. TF1 | Reportage C. Chapel, G. Windrestin, O. Couchard