Pourquoi nos routes sont si mal entretenues

C'est une route parsemée d'embûches reliant deux villages et leurs 5 000 habitants. La chaussée s'est affaissée avec des nids de poule de plus de dix centimètres de profondeur. Laura Vauquier emprunte cet axe routier tous les jours pour aller travailler, la vitesse réduite obligatoire. On ne peut plus rouler à plus de 20 km/h. Une route sous la responsabilité de la communauté de communes et de la mairie voisine de Juziers. Leur réponse : ce n'est pas une priorité. Elle est pourtant signalée comme de dangereuse depuis neuf ans sur une application. Philippe Laborde, un riverain, a lancé une pétition il y a quelques jours pour que la situation évolue enfin. On observe un défaut d'entretien, mais aussi un manque de connaissances de l'état des routes. C'est le cas sur une départementale. Le camion est un concentré de technologies avec cinq caméras et cinq lasers tournés vers le sol. Il ausculte la chaussée à 60 km/h. Au bout de dix minutes, le verdict tombe : un bitume rigide est posé sur un sol trop souple. Résultat, des trous et des déformations apparaissent constamment. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé