Pourquoi nos sapins de Noël prennent "l'accent belge" ?

Il se promène au milieu d'une forêt de sapins. Autour du cou de Matéo ce jour-là, un drôle de collier, des rubans de couleur pour marquer chaque arbre à l'aide d'un bâton spécial. Les sapins sont ainsi sélectionnés par la taille, mais aussi par la qualité des aiguilles, et le prix sera donc différent. Ici, Matéo, son frère Lorenzo et leur père travaillent en famille et produisent 15 000 sapins chaque année, et la plupart arriveront dans votre salon. Les sapins ne perdent pas leurs aiguilles et c'est ce qui plaît aux consommateurs aujourd'hui. Mais le travail commence très tôt dans l'année. Dès l'été, il faut penser à Noël, notamment en pinçant les branches du sapin. C'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir un sapin conique et plus ramifié, sans compter l'opération sabre, toujours très spectaculaire, pour tailler les arbres. La Belgique est l'un des plus gros producteurs d'Europe, avec cinq millions d'arbres chaque année. Le plat pays est très favorable aux sapins de Noël. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette