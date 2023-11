Pourquoi nous avons moins d'appétit pour le fromage

Cette tomme de brebis vous fait envie, mais elle est de plus en plus rare dans nos assiettes. Pour ce fromage, les ventes ont reculé de 7% en un an. L'inflation touche les produits laitiers et n'auront pas non plus la même saveur. En revanche, pour ce Comté, le prix a bien grimpé en trois mois. Certains clients ne consomment plus de fromage au quotidien, ils le réservent pour les repas de fête. Les fromages les plus chers sont ceux dont les ventes ralentissent le plus. Ici, on produit du brie de Meaux. Le producteur de cette appellation d'origine contrôlée a dû relever ses tarifs de 10%. "Ça a été nécessaire pour nous d'augmenter nos prix en début d'année 2023 du fait de l'augmentation et du prix du lait, du coût énergétique, de la main-d’œuvre aussi, parce que notre produit est fabriqué (...) manuellement", explique-t-il. Dans l'Hexagone, les ventes de ce fromage ont légèrement fléchi. Mais à l'étranger, ces fromages ont toujours autant de succès. Preuve que notre tradition fait encore saliver nos voisins. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly