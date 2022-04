Pourquoi on aime tant nos marchés

Le bonheur, c’est d’abord de venir sur son marché préféré pour l’ambiance, car c’est le critère numéro un. "Un bon marché, c’est un marché convivial, et un marché où l’on blablate", dit un boucher d’un marché de Lille (Hauts-de-France). D’après les habitants de la région, ce qui est agréable, c’est le contact, et le fait de retrouver des marchands de proximité. Mais pour faire un beau marché, il faut aussi de beaux produits, avec un large choix. "C’est quand on trouve de tout, qu’on trouve vraiment notre bonheur dans tous les domaines, et qu’il y a de la qualité aussi", explique une habitante. Et puis, autre attente très importante des clients, ce sont les prix. Il faut qu’ils restent abordables. "Quand on trouve toutes les choses, et aux prix inférieurs, mêmes aux grandes surfaces", "il y en a pour toutes les bourses dirons-nous", expliquent certains clients. Finalement, le plus beau marché, c’est celui où l’on aime venir juste pour flâner, en prendre plein les yeux et respirer. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman