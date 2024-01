Pourquoi parle-t-on de la trêve des confiseurs ?

Jour d’affluence dans un magasin de bonbons de Tours (Indre-et-Loire). Ici, la trêve des confiseurs semble bien loin. Pour l’instant, notre enquête piétine jusqu’à l’indice donné par une cliente : "Généralement, dans le bâtiment, c’est la période où on arrête complètement de travailler. On a au moins quinze jours où on ne peut quasiment pas faire de travaux." Mais pourquoi on appelle cette période la "trêve des confiseurs" ? Pour le savoir, retour 150 ans en arrière, au début de la Troisième République. Les débats tournent en faveur des Républicains à la Chambre des députés, quand les monarchistes obtiennent l’arrêt des débats. Le motif invoqué est de protéger le petit commerce des débats politiques à l’Assemblée nationale. Ne plus parler politique en fin d’année, une pause nécessaire pour beaucoup de Français. Pendant la trêve, on veut surtout prendre du temps et profiter de la vie. Mais la trêve des confiseurs pour les confiseurs, ce n’est pas avant le mois de janvier. TF1 | Reportage B. Delaubert, C. Madronet