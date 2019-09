Pourquoi partir en vacances en septembre ?

Partir en vacances en septembre est plus agréable pour certains vacanciers. Cette possibilité s'offre surtout aux parents d'enfants en bas âge et aux personnes sans enfant. À Frontignan, dans l'Hérault, les habitués des vacances hors saison profitent pleinement de la rentrée pour apprécier le calme et le soleil. Grâce à eux, les campings et les restaurants sont encore à l'heure d'été en cette période de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.