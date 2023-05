Pourquoi payons-nous le carburant si cher ?

Au moment de décrocher le pistolet, une question revient inévitablement : pourquoi l'essence est toujours aussi chère ? Dans cette station, c'est 1,87 euro le sans-plomb, et 1,72 euro le gazole. Pour les automobilistes, même si le prix aux litres a baissé ces dernières semaines, il reste très élevé. Une association de défense des consommateurs pense avoir trouvé la réponse. Ce sont les coûts de distribution qui expliquent en partie les prix actuels. Ils étaient de seize centimes ces dernières années. Actuellement, ils atteignent 25 centimes par litre depuis le début de l'année. Un niveau rarement atteint, qui pose question. Un rattrapage contesté par le représentant des industries pétrolières. Pour lui, les raisons sont plus conjoncturelles. Nous mettons dans nos carburants des matières premières comme la betterave ou du maïs. Elles ont augmenté, tout comme la taxe écologique. Enfin, les grèves d'octobre dernier et de mars ont désorganisé toute la filière. Résultats, les coûts de distributions ont bondi pour le sans-plomb, de sept centimes et pour le gazole, de dix centimes. TF1 | Reportage L. Romanens , S. Humblot