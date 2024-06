Pourquoi réparer les voitures électriques coûte plus cher

La réparation de cette voiture accidentée risque de coûter très cher. Certes, l’électrique est moins onéreux à l’entretien, mais plus coûteux en cas de réparation. Selon une étude, la facture serait plus élevée de 15% en moyenne. Pourquoi un tel écart ? C’est d’abord une question de carrosserie. Les matériaux de fabrication sont plus légers, donc plus fragiles. Mais les voitures électriques, à cause de leurs batteries, sont souvent plus lourdes à modèles équivalents. En cas d’accident, les dommages sont donc plus importants. Autre explication, la main d’œuvre. Les garagistes ont besoin d’être spécialement formés, car manipuler une voiture électrique est loin d’être anodin. Alors comment réduire la facture ? Le premier conseil est de comparer les devis. Une autre astuce : il faut se tourner vers les garages spécialisés dans l’électrique. Les clients peuvent bénéficier de leur important stock de pièces détachées. Selon un garagiste, en ne remplaçant pas systématiquement les pièces, on peut économiser jusqu’à 80% sur les factures. Une bonne nouvelle pour les portefeuilles et la planète. TF1 | Reportage R. Sygule, C. Agi, M. Giraud