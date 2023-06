Pourquoi roule-t-on de plus en plus vite sur autoroute ?

Une fois arrivé sur l'autoroute, à quelle vitesse roulez-vous ? Un habitant nous répond qu'il roule à une vitesse d'environ 130 km/h. S'il est pressé, cela monte un peu plus. Et il est loin d'être le seul. La route est droite, peu de circulation, difficile de lever le pied. Sur une autoroute, la 13, quatre conducteurs sur dix dépassent la limite autorisée. Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne grimpe jusqu'à 137km/h. Pour rester dans les clous, Tiffany, elle a trouvé une solution radicale : ne plus conduire sur ces routes. Elle peut se le permettre, Sébastien est là pour prendre le volant. Lui, roule à 130, pas plus. "Moins on roule vite, moins on utilise de gasoil", nous explique-t-il. Alors que le gouvernement incite les salariés à réduire leur vitesse à 110km/h, l'allure moyenne sur l'autoroute ne cesse d'augmenter. Pour la sécurité routière, c'est la vitesse la plus élevée jamais observée. Tout n'est pas négatif pour autant. Même si les automobilistes roulent plus vite, 78% d'entre eux respectent bien les distances de sécurité. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby, A. Santos