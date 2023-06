Pourquoi s'en est-il pris à des enfants ?

Pourquoi l'auteur des coups de couteau est-il passé à l'acte ? En garde à vue depuis jeudi face aux enquêteurs, il ne dit que quelques mots d'anglais et se roule par terre pendant ses auditions. Ce Syrien de 31 ans, sans casier judiciaire et inconnu des services de police, était arrivé à Annecy cet hiver. Il dormait dans ce hall d'immeuble. Son comportement n'a jamais éveillé les soupçons des habitants. Les policiers vont désormais tenter d'exploiter son téléphone portable. Ils l'ont retrouvé avec son sac. À l'intérieur de ce dernier, des textes religieux chrétiens. Ce sans domicile fixe est un globe-trotter. Parti de Syrie, il arrive en Suède en 2013 où il se marie et a un enfant. Pendant ces années, il vit dans cet immeuble avec sa belle-famille. En octobre 2022, il quitte la Suède pour rejoindre l'Hexagone où il dépose une demande d'asile. Cette demande est rejetée quatre jours avant l'attaque car elle est jugée irrecevable. L'homme séjournait pourtant légalement sur le territoire. TF1 | Reportage B. Guénais, S. Prez, Y. Matisse