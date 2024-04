Pourquoi sommes-nous de plus en plus joueurs ?

Gratter, cocher et surtout rêver. Vous êtes de plus en plus à tenter de remporter le pactole. Jean-Michel tente sa chance tous les matins depuis plus de 20 ans. Les grattages, les courses hippiques, et ça lui réussit plutôt bien. Mais tous n'ont pas cette chance. Pour Mohamed, les petits gains finiront bien un jour par appeler les gros. Cette année, les grands gagnants sont surtout les acteurs du marché du hasard. Le chiffre d'affaires dans l'Hexagone a augmenté de 3,5%, plus de 13 milliards d'euros au total. Malgré l'inflation, les buralistes constatent bien une hausse de la demande. Un petit plaisir, synonyme d'espoir pour toutes les générations, et partout dans le pays. Vous êtes 27 millions à avoir joué au moins une fois l'année dernière, avec en moyenne une mise de cinq euros par semaine, exactement la limite que Philippe se fixe. Et même si vous avez vos habitudes, les nouveaux jeux sont souvent ceux qui se vendent le mieux. Si les Français sont de plus en plus joueurs, ils sont encore loin de certains de leurs voisins, comme le Royaume-Uni ou l'Italie. TF1 | Reportage K. Gaignoux, M. Briens, K. Moreau