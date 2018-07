Pourquoi les supporters belges brandissent-ils leurs chaussures ?

La Belgique a réussi à battre in extremis le Japon en huitièmes de finale, alors qu'elle était menée 2 à 0. Il a fallu aux Diables Rouges les dernières secondes pour marquer le but de la victoire. En Belgique, ce fut le délire chez les supporters et quand ils entonnent leur hymne aux paroles originales, ils effectuent un geste que les non-Belges ne comprennent pas. Ils pensent que leur équipe vaincra tous les grands rescapés du Mondial. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.