Pourquoi tant d’agressivité au volant ?

Il y a ceux qui nient en bloc. "Un petit peu, mais maintenant, je suis un peu plus raisonné avec l'âge, l'expérience", nous rapporte un automobiliste. Et ceux qui finissent par tout avouer. "Fin de la journée, je n'en peux plus, je veux débaucher. Effectivement, ça peut partir en insultes à des moments", nous avoue un autre. Mais pourquoi s'énerve-t-on autant derrière le volant ? D'où vient ce manque de patience ? "On est toujours pressés. Donc quand les gens n'avancent pas, ça nous énerve" ; "Les gens ne savent pas conduire. Ou alors, ils tournent au dernier moment. Ils ne mettent pas le clignotant", nous expliquent d'autres conducteurs. Nous avons peut-être trouvé la solution grâce à un conducteur : "Je suis retraité. Mon secret, c'est de rester cool. Je prends mon temps". Mauvaise nouvelle, il faudra à priori attendre un peu plus longtemps pour pouvoir vérifier si ça fonctionne. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Arfel